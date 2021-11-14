厄瓜多爾監獄再爆騷亂　至少68囚犯死25傷

厄瓜多爾瓜亞基爾市（Guayaquil）最大監獄11月12日爆發騷亂，至少68名囚犯死亡，25人受傷，相信監獄內幫派爭奪利益觸發今次衝突。



騷亂由當地12日晚開始，直至翌日凌晨，歷時近8小時。利托拉爾監獄（Litoral penitentiary）內的敵對幫派囚犯當時爆發槍戰，有囚犯試圖炸毀一堵牆，以進入其他牢房進行屠殺，還焚燒床墊，試圖將他們的對手淹沒在煙霧中。

900名警員進入監獄大樓後控制場面，檢獲多支槍械和爆炸物。

瓜亞基爾所在的瓜亞斯省（Guayas）省長阿羅斯梅納 （Pablo Arosemena） 在13日舉行的新聞發布會上表示，騷亂是由一名幫派頭目獲釋後出現權力真空引發。他說，「身處其他牢房的其他幫派想要制服他們，於是進入肇事牢房並展開全面屠殺。」

厄瓜多爾利托拉爾監獄9月28日亦發生過全國史上最嚴重的監獄暴亂，有囚犯以槍、手榴彈和刀互相攻擊，最少116人死亡，當中最少5人被斬首，另有80人受傷。