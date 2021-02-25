厄瓜多爾牢獄暴亂79死震驚全國　監獄問題多卻欠誘因改善？

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-25 17:16

南美國家厄瓜多爾2月23日多間監獄爆發暴亂，造成79名囚犯死亡，其中至少18人遭肢解，有人遭斬首、挖出心臟，事件震驚全國。暴亂與一個幫派大佬遭殺害有關，但也進一步揭示當地監獄人滿為患、獄卒人手極度不足的問題，更難解決的是，在政治層面，政客要改善監獄情況的誘因不大，令問題長期存在。

因黑幫大佬遭殺害而起

據厄瓜多爾監獄部門總監蒙卡約（Edmundo Moncayo）講述，監獄內的緊張局勢自一名黑幫大佬在2020年12月遭殺害後升溫。這位幫派大佬出獄數個月後，突然在一間餐廳內遭槍殺，引發黑幫內各人爭逐擔任新掌門人，也令其他幫派乘機爭奪毒品生意的控制權。

總統莫雷諾（Lenin Moreno）也直指事件根本不是意外，而是在監獄內外都有人策劃的事件，涉事者正爭奪領導權與毒品販賣生意。他認為事件也與國家近日加強打擊毒品有關。

有死者遭挖出心臟

在暴亂期間，獄卒無法控制場面，部分囚犯試圖強行打開監獄的門，也有囚犯遭斬首、肢解，甚至有死者遭挖出心臟，情況可怕。當地的前監獄副部長卡馬喬（Ricardo Camacho）便形容「這些囚犯有數小時的任意妄為時間」。

↓監獄各處出現死傷者↓

#ÚLTIMAHORA

Nuevos incidentes en la Cárcel 4 de Guayaquil.

Dos reos muertos (cifra preliminar) y otros se fugaron (por determinarse en el reconteo).

La @PoliciaEcuador está realizando los operativos para recapturarlos.

Se los busca por aire y tierra.

Anoche también se amotinaron. pic.twitter.com/K07HGuqWzz — Steeven Macías (@steevenmaciastv) February 23, 2021

監獄人滿為患 人手不足

獄卒無法控制監獄，問題還在於監獄囚犯太多，獄卒人手卻嚴重不足，厄瓜多爾的監獄總容量為2.9萬人，但囚犯人數則是3.8萬人，監獄警衛僅有1500人，距離所需的4000人甚遠。政府部門把不同幫派囚犯困在同一監獄，也成為暴亂爆發的原因。

欠缺誘因改善

各人都知道問題所在，但對於政客來說，改善目前狀況的誘因卻不高，專門研究拉美監獄問題的美國布魯克林學院政治科學教授昂加爾（Mark Ungar）便指，在過去超過30年來，拉美監獄已出現過大火、暴亂、屠殺等暴力事件，但情況都無法改善，背後是因為欠缺「政治誘因」。

昂加爾解釋指，當地對付罪案的政治慣常思維就是「拘捕、把他們關在監獄」，重點並非囚犯是否真的有罪，「所以沒有政客或官員有興趣或誘因去改善情況，因為對這個政治遊戲沒有好處。」