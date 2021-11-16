馬克龍普京通電話　目標為結束歐盟邊境難民危機

新華社11月15日稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）15日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，就雙邊關係、白羅斯（Belarus）與歐盟國家邊境難民危機等國際熱點問題進行討論。根據馬克龍顧問稱，是次通話由馬克龍發起。



據克里姆林宮網站當天公布的消息，雙方對日前在法國首都巴黎舉行的俄法安全合作委員會會議表示滿意，願繼續在軍事政治等重要議題上開展對話。

路透社15日引述一名歐洲官員稱，即使兩人對於危機的原因有意見分歧，同意需要讓它降溫。馬克龍一名顧問對記者說，是次1小時45分的對話，目標是結束歐洲難民危機。

就白羅斯與歐盟國家邊境難民危機，普京表示，波蘭邊防軍人對待難民的態度過於強硬。他與白總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）就危機進行溝通，認為歐盟應與白羅斯直接就難民問題進行討論。

法國總統馬克龍2021年11月9日發表電視講話，表示法國將建造新的核反應堆。(AP)

俄法領導人在通話中對亦談及烏克蘭內部衝突，並對解決問題一直沒進展感到不滿意。普京說，美國與其盟國在黑海舉行大規模軍演「具有挑釁性」，此舉加劇了俄羅斯與北約之間的緊張關係。

馬克龍在通話中向普京說，強烈關注烏克蘭邊境的情況。北約稱當地有大批俄軍不尋常地集結。他向普京說，法國準備捍衛烏克蘭領土的完整與主權。

法國亦向波蘭表示，與之全面的團結，稱準備好協助波蘭。

普京向馬克龍重申，法方對於在馬里出動俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group，亦被指是俄羅斯準軍事組織）表示強烈關注。

兩國領導人還討論了納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區問題、利比亞問題以及馬里局勢等。