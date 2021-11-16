習拜會｜拜登社交網發推文：負責任地管理中美競爭

中美元首視像會晤正在舉行，美國總統拜登（Joe Biden）在Twitter發推文，談及與習近平會晤的情況。



香港時間11月16日上午8時46分（華盛頓當地時間15日晚上7時46分），美國總統拜登和中國國家主席習近平開始舉行中美元首視像會晤。

華盛頓當地時間15日晚上9時16分，拜登在Twitter發文，談及正在與習近平舉行的會晤。

I』m meeting with President Xi of the People』s Republic of China to responsibly manage the competition between our countries. It』s about speaking candidly and directly with him and ensuring the competition does not veer into conflict. — President Biden (@POTUS) November 16, 2021

拜登就中美元首視像會晤發表的推文稱，「我正在與中華人民共和國的習（習近平）主席舉行會晤，以負責任地管理我們兩國之間的競爭。我要和他進行坦率、直接的交談，確保（中美）競爭不會演變成衝突。」

華盛頓當地時間2021年11月15日，美國總統拜登（左一）在華盛頓白宮羅斯福廳與中國國家主席習近平舉行視像會晤。美國國務卿布林肯（Antony Blinken，右）在一旁聆聽。（AP）

綜合英國路透社、美聯社、美國彭博社等報道，拜登告訴習近平，需要「護欄」來防止中美發生「衝突」。

拜登說，期待着一場坦誠和坦率的討論，美中元首會晤的目標是確保超級大國之間的競爭「不會演變成衝突」。

拜登說，兩位領導人應該「明確和誠實地對待我們的分歧」，並在兩國的利益有交集的地方進行合作。

據中國官媒新華社與央視報道，習近平表示，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。

「中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」