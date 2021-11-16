習拜會｜拜登社交網發推文：負責任地管理中美競爭

撰文：王忠會
出版：更新：

中美元首視像會晤正在舉行，美國總統拜登（Joe Biden）在Twitter發推文，談及與習近平會晤的情況。

香港時間11月16日上午8時46分（華盛頓當地時間15日晚上7時46分），美國總統拜登和中國國家主席習近平開始舉行中美元首視像會晤。

華盛頓當地時間15日晚上9時16分，拜登在Twitter發文，談及正在與習近平舉行的會晤。

拜登就中美元首視像會晤發表的推文稱，「我正在與中華人民共和國的習（習近平）主席舉行會晤，以負責任地管理我們兩國之間的競爭。我要和他進行坦率、直接的交談，確保（中美）競爭不會演變成衝突。」

華盛頓當地時間2021年11月15日，美國總統拜登（左一）在華盛頓白宮羅斯福廳與中國國家主席習近平舉行視像會晤。美國國務卿布林肯（Antony Blinken，右）在一旁聆聽。（AP）

綜合英國路透社、美聯社、美國彭博社等報道，拜登告訴習近平，需要「護欄」來防止中美發生「衝突」。

拜登說，期待着一場坦誠和坦率的討論，美中元首會晤的目標是確保超級大國之間的競爭「不會演變成衝突」。

拜登說，兩位領導人應該「明確和誠實地對待我們的分歧」，並在兩國的利益有交集的地方進行合作。

習拜會｜美國務院：國務卿布林肯將參加會晤習拜會下半場開始　習：中美應既辦好各自國內事，又承擔國際責任習拜會｜白宮：峰會將制定中美競爭條款習拜會｜中方：中美元首將就兩國關係未來戰略性問題交換意見

據中國官媒新華社與央視報道，習近平表示，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。

「中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」

習拜會