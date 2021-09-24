美國眾議院通過國防授權法案　建議國防部邀台灣參加環太平洋軍演

美國眾議院於當地時間9月23日，通過「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA）。以316票贊成、113票反對通過。

根據美國眾議院程序委員會（Rules Committee）日前公布的草案，與台灣相關條文主要列在第1243、1247與1248條，包括建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，並加強美國國民兵與台灣的合作。



美國眾議院通過2022財政年度國防授權法案，建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演。圖為2018年環太軍演。（Facebook@RimofthePacific）

第1248條提出，台灣海軍應當受邀參與2022年環太平洋軍事演習（RIMPAC）。該項軍演由美軍主導，每兩年舉行一次，為全球最大的國際海上軍事演習。自1971年開始的環太平洋軍演是為培養與經營美國與盟邦間的關係，是確保海上航線安全與支持印太自由開放至關重要的一個環節。

第1243條則建議美台國民兵合作，要求美國國防部長最晚在2022年2月15日前，必須向國會相應委員會提交關於加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性與適當性報告，報告必須說明美國國民兵與台灣過去10年在演習、訓練與裝備的合作情況；評估美台在災害應變、網路防衛與通訊安全、軍醫合作、文化交流與華語教育、國民兵顧問協助台灣訓練後備部隊計劃等。

至於第1247條則是關於協助台灣強化自我防衛能力，重申《與台灣關係法》及「六項保證」是美台關係基石。法案呼籲美國與台灣進行實地訓練與軍事演習，確保包括國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。