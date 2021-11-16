美國：俄羅斯反衛星導彈測試產生碎片構成威脅

美國11月15日表示，俄羅斯15日發射導彈擊毀一枚衛星，產生大量碎片造成太空垃圾，迫使國際太空站的太空人要緊急躲在太空艙內，斥責俄方此舉是魯莽和危險的行為。



美國太空司令部指出，俄羅斯15日向自家衛星進行反衛星導彈測試，在低地球軌道上產生逾1500塊碎片，對國際太空站的太空人及其他外太空活動構成威脅。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）指，俄羅斯的測試已經產生1500多塊可追踪的軌道碎片和數十萬塊較小的軌道碎片，這些碎片現在威脅着所有國家的利益，有關行為危險及不負責任，也顯示俄羅斯聲稱反對太空武器化是偽善姿態。

Экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полёта.



Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС. Станция находится в «зелёной зоне» pic.twitter.com/nGk3x7nvhc — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 15, 2021

美國國防部發言人柯比（John Kirby）指，最直接的問題是碎片本身，它現在漂浮在那裏，可能會危害國際太空站。他稱俄方的測試顯示有必要制定太空規範。

俄羅斯聯邦航天局則淡化事件，僅指「物件已經離開國際太空站運行軌道」。