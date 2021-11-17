習拜會｜沙利文稱中美同意探討軍控談判　中方尚未證實

習拜會已經結束，美國安顧問介紹稱，中美元首同意「開始就戰略穩定對話展開討論」。中方尚未證實這一消息。



據英國路透社報道，美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）11月16日表示，美國總統拜登（Joe Biden）在與中國國家主席習近平舉行視像會晤時，提出美中需要舉行多輪戰略穩定對話。

在美國總統拜登和中國國家主席習近平舉行視像會晤幾個小時後，沙利文說，美中兩國領導人同意「我們將開始就戰略穩定進行討論」。美國對中國核武器和導彈建設表示擔憂。

華盛頓當地時間2021年11月15日，美國總統拜登（左一）在華盛頓白宮羅斯福廳與中國國家主席習近平舉行視頻會晤。美國國務卿布林肯（Antony Blinken，右）在一旁聆聽。（AP）

沙利文在布魯金斯學會（Brookings Institution）主辦的視像會議上說：「拜登總統確實與習主席提出了戰略穩定對話的必要性……這需要由兩國領導人領導，並由雙方安全、技術和外交領域的高級授權團隊領導。」

沙利文表示，拜登和習近平在視像會晤會議上同意探討進行軍控談判的可能性。

沙利文表示，美國將在多個層面加強與中國的接觸，以確保兩國之間的競爭周圍有護欄，不會演變成衝突。

沙利文沒有詳細說明關於中美戰略穩定的討論可能採取何種形式，他說：「這與我們和俄羅斯正式戰略穩定對話的背景不同。這（美俄戰略對話）要成熟得多，有更深刻的歷史。美中關係在這方面還不夠成熟，但兩國領導人確實討論了這些問題，現在我們有責任思考最有成效的方式來將其向前推進。」

截至發稿時，對於沙利文聲稱「中美討論舉行戰略對話」的問題，中方尚未做出回應。

華盛頓此前一再敦促中國加入美國和俄羅斯的新軍備控制條約。