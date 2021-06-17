美俄峰會｜拜登普京談了什麼？　兩國恢復互派大使　提軍控等議題

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-17 16:03

美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日於瑞士日內瓦會面。一如所料，他們於人權等多個重大議題存有分歧，但仍然於軍備控制等方面取得成果。到底三小時的會面他們談了什麼？

互派大使

拜登和普京同意讓大使重返華盛頓和莫斯科。普京指，俄羅斯外交部和美國國務院將開始研究其他外交問題，例如是兩國關閉的領事館。美聯社引述華府高官指，美國駐俄羅斯大使沙利文（John Sullivan）可能下週回到莫斯科。

網絡安全

美國和俄羅斯就網絡安全方面未取得突破，但同意展開討論。拜登稱，二人同意由專家擬定非正式協定，列出不容網絡攻擊的關鍵基建。他提到，兩國政府將跟進特定的刑事案件。普京反駁稱，網絡攻擊並非來自俄方，而俄羅斯也是美國網絡攻擊的受害者，但指兩國對網絡安全問題有共同利益。

圖為2021年6月16日，美國總統拜登於瑞士日內瓦出席記者會。（AP）

軍備控制

拜登和普京指示官員開始制定新階段軍備控制的準備工作。兩國就延長《新削減戰略武器條約》達成協議，雙方將共同進行綜合雙邊戰略穩定對話，尋求為未來的軍控和降低風險奠定基礎。

交換囚犯

拜登表示，已經向普京提到兩名被俄羅斯監禁的美國人。普京指，將繼續對話討論交換囚犯。拜登則指將跟進。

圖為2021年6月16日，俄羅斯總統普京於瑞士日內瓦出席記者會。（AP）

人權問題

拜登強調，將繼續向普京表達對基本人權的關注，因為是人權是美國所代表的核心原則。他指，身為美國總統就應該於峰會向普京提出人權問題，並提到被監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦利內（Alexei Navalny）。普京則不點名稱納瓦利內是罪有應得。

中東局勢

敘利亞、阿富汗和伊朗都是二人談到的議題。拜登要求普京不要關閉最後一個通往敘利亞的國際人道救援通道，但未有達成協議。拜登稱，普京提到阿富汗問題，想維持阿富汗和平安全，普京同時表示準備好就阿富汗和伊朗問題「伸出援手」。