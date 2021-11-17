美國科企批判者坎特獲批擔任美國反壟斷首長

據新浪財經11月17日報道，11月16日，美國參議院批准企業律師、大型科技公司批評者坎特（Jonathan Kanter）擔任美國最高反壟斷職位，這是遏制矽谷巨頭權力的最新舉措。



在拜登政府中，批准坎特領導司法部反壟斷部門的投票結果為68票對29票，填補了一個關鍵職位。白宮已經明確表示，它希望遏制美國商界的整合，尤其是Google、蘋果、Meta和亞馬遜等強大的科技公司之間的整合。他的任命將由總統拜登（Joe Biden）最終批准。

坎特與Google和其他科技巨頭打了多年的仗，大多數時候是作為一名律師代表他們的競爭對手如微軟、Uber、Yelp和新聞集團（New Corp.）等。他也作為政府角色加入其他矽谷著名批評家的行列，包括莉娜汗（Lina Khan），作為聯邦貿易委員會的主席，她在法學院寫了一篇反對亞馬遜的反壟斷理論的論文，之後變得聲名狼藉。

這兩位反壟斷執法人員將聯手對Google和Meta發起具有里程碑意義的訴訟。

目前還不清楚坎特是否會被要求迴避Google訴訟和其他調查，考慮到他曾經代表競爭對手公司，這些調查可能會帶來利益衝突。

考慮到她對科技巨頭的公開批評，亞馬遜和Meta要求從未為這些公司工作過的莉娜汗迴避涉及他們的事務。但當局表示，她不會迴避與這些公司有關的行動。