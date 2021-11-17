新冠肺炎｜菲律賓批准接種中國科興疫苗作為加強劑

菲律賓食品和藥物管理局（FDA）11月16日公布，政府批准國民接種4種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗作為疫苗加強劑，包括中國科興（Sinovac）疫苗。



菲律賓FDA局長多明戈（Enrique Domingo）在16日播出的電視講話中表示，FDA已修改科興疫苗、輝瑞（Pfizer）疫苗、阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、及「衛星-Light」（ Sputnik Light）疫苗的緊急使用授權，批准民眾接種這些疫苗作為加強劑。

多明戈說，這意味着民眾接種第二劑疫苗的6個月後，可接種第三針疫苗作為加強劑。

菲律賓新冠肺炎疫情：圖為11月17日，菲律賓奎松市一名醫護人員接種輝瑞新冠疫苗作為加強劑。（Reuters）

菲律賓衛生部指，所有已完成接種疫苗的醫護人員17日起可接種加強劑，而本身有健康問題的人士、以及患共生病症（Comorbidity）的長者也可接種加強劑。

科興疫苗由中國科興生物研發，商品名稱是克爾來福（CoronaVac）。輝瑞疫苗由美國輝瑞藥廠及德國生物新技術公司BioNTech合作研發。阿斯利康疫苗由藥廠阿斯利康與牛津大學（University of Oxford）共同研發。「衛星-Light」疫苗由俄羅斯研發。