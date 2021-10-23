科興出品納入新加坡新冠肺炎疫苗接種計劃　須打3針

新加坡10月23日將中國科興疫苗（商品名：克爾來福，CoronaVac）納入全國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃，是該國批准的首款滅活疫苗。17歲以上人士可接種，接種3劑方為完成接種。



聯合領導政府抗疫跨部門工作小組的衞生部長王乙康10月23日在網上記者會公布稱，不能接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗，或接種後出現過敏或嚴重不良反應者，可改打科興疫苗，接種3劑方為完成接種。

當局在另一份新聞稿稱，新加坡衞生科學局（HSA）稱，科興疫苗獲批在流行病特別採用程序（PSAR）項下疫批暫時的授權，因它符合最低技術要求，故可在疫情持續期間、有公共緊急需要時供人使用。

他在記者會上回應《聯合早報》提問時稱，中國的國藥疫苗未向衞生科學局申請在流行病特別採用程序下批准，因此沒有把這款疫苗納入全國疫苗接種計劃。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為6月18日新加坡一間診所門口張貼告示稱，已停止接種科興疫苗的報名登記。（Reuters）

在入境旅客方面，新加坡承認他們已在本國已接種2劑科興疫苗，但僅在30日內完成第二針，才仍將被視為完成接種。

他稱政府不會把科興疫苗作為加強劑使用，而18歲以下人士也不允許接種這種疫苗。

王乙康稱已接種2劑mRNA疫苗者，加強劑依然是該國採用現有兩款mRNA疫苗中的任何一款。它們分別由美國輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發，以及由美國莫德納（Moderna）研發。