新冠肺炎｜一個干擾酶一個干擾RNA　輝瑞與默沙東口服藥有何異同

美國輝瑞藥廠（Pfizer）11月16日宣布，將授權藥廠生產其新冠口服藥Paxlovid的仿製藥。這是繼默沙東藥廠（Merck）的Molnupiravir後，第二種可用作治療新冠肺炎的口服藥。這兩種藥有什麼不同？



藥理機制的不同

默沙東的Molnupiravir，是一種核苷類似物，藥理機制是擾病毒的遺傳碼使其出錯。其有效成份與病毒RNA中的核糖核酸類似，可以讓病毒誤用產生突變，而這突變會不斷累積，每次複製都會增加。最終導致病毒複製產生「災難錯誤」，致使病毒無法複製死亡。

輝瑞的Paxlovid則是一種蛋白酵素抑製劑，會與冠狀病毒繁殖所需的酵素起作用，阻斷病毒複製所需的酶。病毒一旦無法使用所需要的酶，就會無法複製，起到阻礙病毒繁製的速度。僅存的病毒會被人體免疫系統清除。

圖為10月26日，默沙東的治療新冠病毒的口服藥。（Reuters）

口服方法的不同

兩種藥物都是口服藥，相比必須採用注射方式給藥的抗病毒藥瑞德西韋（Remdesivir）更方便，但使用方法有不同。

兩種藥的一個療程都是5天，每天服藥兩次，輝瑞的口服藥是早晚各服3粒，默沙東的藥則是早晚各服4粒。同時輝瑞的口服藥需要同時與另一款藥利托那韋（Ritonavir）一同服藥。

利托那韋作用是抑制肝酵素，以增強輝瑞口服藥中蛋白酵素抑製劑的作用。

會有副作用嗎？

兩款藥物暫時至今未有明顯導致嚴重副作用的報告，不過默沙東的口服藥作用原理因是直接干擾RNA的合成，因此對人類的DNA與RNA有潛在隱憂。特別是胎兒發育所需的RNA複製或會受到藥物影響，默沙東的口服藥未有在孕婦身上測試，因此相信懷孕、哺乳或凖備懷孕的女性不宜服用。

至於輝瑞的口服藥雖然不會有類似風險，但已知需共同服用的利托那韋可導致皮膚痕癢、出紅疹、腹瀉的副作用，患有嚴重肝病患者亦不宜服用。

圖為11月16日，輝瑞的新冠口服藥生產工場，正在進行包裝。（Reuters）

兩款藥物可治療新冠變種病毒嗎？

兩種藥物理論上對多種新冠變種病毒均有效，輝瑞的口服藥針對是病毒複製中所需的酶，而這是所有冠狀病毒家族中均會使用的酶。這意味不僅可對新冠病毒起作用，更可能對其他冠狀病毒起作用，治療其他由冠狀病毒引起的疾病。

至於默沙東的口服藥同樣因其作用原理是干擾RNA複製，因此這不僅對新冠變種病毒，對其他RNA病毒也可能起抑制作用。