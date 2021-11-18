輝瑞允仿製口服藥造福95國　對疫苗立場卻不同有2原因︱國際晨報

美國輝瑞藥廠（Pfizer）11月16日公布，將授權仿製藥製造商生產其新冠口服藥Paxlovid的廉價版，有望造福95個中低收入國家。在疫情爆發後，有關疫苗、藥物的知識產權爭議一直鬧個不休，輝瑞之前反對暫時豁免疫苗的知識產權保護，如今則允許藥廠仿製其口服藥，對兩者處理不同，背後可能有兩個原因。



輝瑞目前已向美國食品和藥物管理局（FDA）提交申請，要求對方批准他們向高風險新冠病人提供抗新冠肺炎口服藥Paxlovid。

在疫情期間，外界一直要求國際藥廠加大力度幫助發展中國家，輝瑞公布允許仿製藥製造商生產其口服藥後，可望幫助95國抗疫，這些國家覆蓋全球約53%人口。

圖為11月16日，輝瑞的新冠口服藥生產工場，正在進行包裝。（Reuters）

在知識產權的問題上，輝瑞對新冠疫苗的立場則不同，未有授權其他企業生產其mRNA疫苗，背後原因既被指與盈利有關，尤其自新冠疫情爆發以來，疫苗成為藥廠的主要收入；另一原因更與技術有關，mRNA技術較為複雜，生產或需要一定技術指導，但藥物則不同，仿製藥技術到了今天已十分成熟。

更多有關新冠疫情的報道，請點擊放大觀看：

新冠肺炎｜一個干擾酶一個干擾RNA 輝瑞與默沙東口服藥有何異同

新冠肺炎｜菲律賓批准接種中國科興疫苗作為加強劑

新冠肺炎｜美媒：中國12月底前批准推出首款單株抗體療法藥物

新冠肺炎｜奧地利實施禁足令 未接種疫苗者非必要不可外出

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。