民調：美國53%選民質疑拜登健康狀況　61%人冀他屆滿離任

美國民調顯示，超過六成的美國選民希望美國總統拜登（Joe Biden）2024年屆滿離任，讓位給他人，過半數人對拜登的身心健康表示懷疑。



據美國政治新聞網站「Politico」11月17日報道，美國晨間諮詢公司（Morning Consult）與Politico聯合進行的一項最新民意調查顯示，美國選民對美國拜登的身心健康狀況愈來愈懷疑。

對於拜登的「身體健康狀況良好」，只有40%的人表示贊同，而50%的人表示反對。

2021年11月17日，美國總統拜登訪問底特律通用汽車電動汽車組裝廠時發表講話。（AP）

當被問及拜登在精神上是否健康時，選民幾乎各佔一半，46%的人認為拜登精神健康，48%的人不同意。

民意調查顯示，對於拜登在工作上的表現，44%的人表示支持，53%的人表示不支持。

當被問及拜登是否年紀太大不適合當總統時，58%的人認為他太老了，42%的人認為他身體健康。

據美國《國會山報》10月30日報道，最近哈佛-哈里斯（Harvard-Harris）聯合進行的一項民意調查發現，53%的選民對拜登的健康狀況表示懷疑，47%的人不懷疑。

2021年11月15日，在華盛頓白宮南草坪舉行的儀式上，拜登在簽署1.2萬億美元的兩黨基礎設施法案使其成為法律之前發表講話。（AP）

另據該報報道，最新進行的希爾-哈里斯（Hill-HarrisX）民調發現，大多數選民認為，拜登應該在2024年為其他人讓路，而不是競選連任。

在11月9日至10日進行的調查中，61%的登記選民表示，拜登應該在2024年讓位給另一位政治人物。

相比之下，24%的受訪者認為拜登應該再次競選總統，15%的人表示不確定。

多數民主黨人（45%）表示希望拜登再次競選，37%的人表示拜登應該讓位給其他人。

87%的共和黨人和59%的無黨派人士表示，2024年將年滿81歲的拜登應該讓位給其他總統候選人。