拜登「語無倫次」健康遭質疑　白宮前醫生預測美國總統可能辭職

作為高齡總統，拜登（Joe Biden）的身體狀況一直為外界所關注。前白宮醫生傑克遜（Ronny Jackson）在電視節目上表示，拜登很有可能因為身體原因而在任期內辭職。



美國《國會山報》7月25日報道，前白宮醫生兼共和黨人傑克遜在接受採訪時表示，他相信美國總統拜登會因為認知能力有限而辭職。

針對拜登前一天在美國有線新聞網絡（CNN）大會回答記者問時語無倫次的表現，傑克遜在做客美國霍士新聞一個節目時表示，如果拜登進行認知測試，可能會表現不佳，並且重申共和黨人中流傳的總統健康狀況正在惡化的說法。

RT if you agree➡️President Biden needs to take a cognitive test IMMEDIATELY!https://t.co/4rGmS8kUkd — Ronny Jackson (@RepRonnyJackson) June 18, 2021

他說，拜登現在遇到了一些嚴重的事情。傑克遜認為，要麼拜登會主動辭職，要麼白宮會說服他在不久將來的某個時候因為身體狀況而辭職，要麼國會之後會不得不使用第25修正案來擺脱拜登。

傑克遜是前總統特朗普和奧巴馬（Barack Obama）的白宮醫生，他曾在6月份公開發表一份倡議信，呼籲拜登進行認知測試，以證明他在精神上適合履行總統職責。信件由十多名共和黨人簽署。

美國總統拜登3月19日搭乘空軍一號前往亞特蘭大訪問，他在走上階梯是似乎腳步不穩，連續跌倒3次。有網民認為，在這麼短時間內「三連仆」不尋常，擔心他的健康。圖為2021年6月10日，美國總統拜登和第一夫人吉爾抵達英格蘭。（AP）

拜登3月在登上專機空軍一號舷梯後連續摔倒3次，他已年屆78以及身體敏捷程度引發美國網友對拜登能否正常工作的質疑。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）稱現場風很大，她自己上樓梯時都差點跌倒。她說拜登情況很好，「他的狀況極佳。」