新冠疫苗｜韓國接種率近八成但疫情續升溫　推加強劑防重症增加

韓國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，11月17日新增確診患者3292宗，創疫情紀錄以來新高。事實上當地的疫苗接種率十分高，全國已有78.5%的人口完成兩針的疫苗接種，如今疫情升溫備受關注。



韓國自11月1日開始推行「與病毒共存」模式，實施放寬措施，逐步解除防疫限制，盼恢復疫情前生活。但在措施宣布不足3天，韓國疫情再度反彈，每日新增感染人數上升。

不斷增加的感染人數引起衛生官員的擔憂。韓國疾病管理廳表示，若病例數字繼續上升，韓國將會停止進一步的解封措施。

圖為11月18日，韓國首爾一個考場。韓國正舉行全國修學能力考試，考生前往試場應考。（Reuters）

在新增感染的患者中，出現明顯較多的「突破感染」個案，即完成接種的人士仍然染疫，儘管突破感染比例維持僅0.01%的低水平，但老齡人士遭受感染後變重症的比例較高，60歲以上患者目前佔重症患者的八成。

隨着重症老齡人士的增加，死亡數字亦在上升。韓國每日新增死亡人數從過往的平均10人以下增至近日的20人。

韓國遇上疫情反彈的情況，被指是因老齡人在2021年初時獲得優先接種，至今天免疫能力下降，更容易遭受感染。同時政府放寬防疫措施，10歲以下未接種兒童協助散播病毒所致。

在10月發表在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）期刊的一項以色列研究發現，在接受第二劑輝瑞（Pfizer）BioNTech新冠疫苗6個月後，人體病毒的免疫反應會大幅下降，尤其是65歲或以上的男性及患有免疫缺憾疾患的人。韓國接種的疫苗中有一半採用輝瑞疫苗，其次是莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson）及阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

當地政府在16日宣布，將縮短60歲或以上人士接種加強劑的間隔，由與完成接種兩劑後的6個月，縮短至4個月。50歲以上人士的間隔將從6個月縮短至5個月。新措施目的是盡快推行接種加強劑，以阻止疫情擴散下導致患病及重症人數增加。

儘管死亡人數正在上升，目前依然維持相對較低水平。韓國新冠患者死亡率已從2020年5月的2.4%下降至現在的不到0.8%。據《華盛頓郵報》報道，專家指出這顯然受惠於疫苗保護，但要完全回復疫情前生活，即把新冠肺炎當成是普通感冒看待，需要把死亡率降至0.1%才可。