Google CEO：公司下個增長點仍是互聯網搜索　而非元宇宙

Google行政總裁11月18日表示，Google的未來仍然在於其最古老的產品：搜索引擎和人工智能。



據華爾街見聞報道，本周，Google及其母公司Alphabet的行政總裁皮柴（Sundar Pichai）在新加坡彭博創新經濟論壇上接受採訪時表示，Google的未來依然在於網絡搜索。

「我感到幸運的是，我們的使命是永恆的，」他說，「我們比以往任何時候都更需要收集組織訊息。」

本月早些時候，由於疫情期間銷售額和利潤的增長，Alphabet的市值一度突破了2萬億美元。當被問及下一萬億美元將來自何處時，皮柴預測，消費者將通過語音和「多模式體驗」向電腦提出更多問題，「能夠適應這一切並不斷發展搜索將繼續是最大的機遇。」

自2015年上任以來，皮柴推動Google深入雲端計算和人工智能領域。在採訪中，他列舉了Google的關鍵增長業務——雲端、YouTube影片服務和應用程式商店，並表示人工智能投資是每一項業務的「基礎」。