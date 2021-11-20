杜特爾特「精神導師」爆醜聞　涉兒童性販賣遭美國起訴

美國聯邦檢察官11月18日宣布起訴菲律賓的一個教會領袖Apollo Carreon Quiboloy，他被輿論指是總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的友人兼精神導師。美國司法部表示，他涉嫌以「永恆的詛咒」（Eternal Damnation）威脅未成年少女和年輕女性跟他發生性關係，決定以性販賣罪名起訴他。



Quiboloy現年71歲，1985年在菲律賓創辦教會Kingdom of Jesus Christ（KOJC，暫譯：耶穌基督的王國），自稱為「上帝指定之子」。

圖為2020年，美國洛杉磯耶穌基督的王國教會附近。（AP）

美國司法部網站19日指，他、教會高層丹丹（Teresita Dandan）和薩利納斯（Felina Salinas）被控共謀參與以暴力、欺詐和脅迫手段進行的性販賣（sex trafficking）及兒童性販賣活動。

起訴書寫道，這3名被告涉嫌招募年齡介乎約12至25歲女性擔任Quiboloy的私人助理，照顧他起居，給他按摩並與他發生性行為，甚至將之稱為「夜間職務」。5名受害人中，3名女子被害期間尚未成年。

圖為菲律賓教會耶穌基督的王國創辦人Apollo Carreon Quiboloy在10月8日發布的相片，顯示他與總統杜特爾特共進晚餐。（Facebook@ApolloQuiboloy）

杜特爾特署理發言人諾格拉萊斯（Karlo Nograles）拒絕評論杜特爾特與Quiboloy的個人關係。

洛杉磯（Los Angeles）檢察官2020年已控告教會3名成員以欺詐方式獲取美國簽證，並為虛假兒童慈善機構籌款，這些捐款實際上被教會領袖挪用享受奢華生活。檢察官如今再起訴多6名教會成員，3名被告在18日被捕，同日下午在洛杉磯（Los Angeles）和檀香山（Honolulu）地區法院出庭，而包括Quiboloy在內其餘3人相信身處菲律賓。