聯合國人權高專辦與美國白宮表示關注彭帥下落

中國知名女網球手彭帥的下落引起國際討論後，聯合國人權事務高級專員辦事處（UN Human Rights office）與美國白宮11月19日分別發聲，對事件表示關注。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則指，彭帥快將公開現身，並轉載了數張彭帥的照片。
據美國有線新聞網絡（CNN）報道，聯合國人權高專辦發言人思羅塞爾（Liz Throssell）11月19日在日內瓦向記者表示，重要的是要有知道彭帥在哪裏、狀況如何的證明，她稱，根據現有信息，彭帥自從在社交網站表示遭到性侵後一直沒有公開的消息，呼籲有關方面對性侵指控展開完全透明的調查。
美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）11月19日則在記者會表示，美方加入呼籲，要求中國提供獨立和可核實的證據，以證明彭帥的下落及她的安全。
官媒總編輯：她快將公開現身
中國官媒央視記者沈詩偉11月19日則在Twitter發帖，指彭帥在微信分享了3張自己的最新照片，並在帖文上傳了有關貼圖。
另一官媒《環球時報》總編輯胡錫進之後轉發帖文，並指「我今日透過自己的消息來源，證實這些照片就是彭帥目前狀況，在過去幾天，她自由地待在自己的家中，她不想受到滋擾，她快將公開現身，參與一些活動。」
I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021