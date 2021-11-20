聯合國人權高專辦與美國白宮表示關注彭帥下落

中國知名女網球手彭帥的下落引起國際討論後，聯合國人權事務高級專員辦事處（UN Human Rights office）與美國白宮11月19日分別發聲，對事件表示關注。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則指，彭帥快將公開現身，並轉載了數張彭帥的照片。



據美國有線新聞網絡（CNN）報道，聯合國人權高專辦發言人思羅塞爾（Liz Throssell）11月19日在日內瓦向記者表示，重要的是要有知道彭帥在哪裏、狀況如何的證明，她稱，根據現有信息，彭帥自從在社交網站表示遭到性侵後一直沒有公開的消息，呼籲有關方面對性侵指控展開完全透明的調查。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）11月19日則在記者會表示，美方加入呼籲，要求中國提供獨立和可核實的證據，以證明彭帥的下落及她的安全。

圖為彭帥2018年5月在法國網球公開網作賽（AP）

官媒總編輯：她快將公開現身

中國官媒央視記者沈詩偉11月19日則在Twitter發帖，指彭帥在微信分享了3張自己的最新照片，並在帖文上傳了有關貼圖。

另一官媒《環球時報》總編輯胡錫進之後轉發帖文，並指「我今日透過自己的消息來源，證實這些照片就是彭帥目前狀況，在過去幾天，她自由地待在自己的家中，她不想受到滋擾，她快將公開現身，參與一些活動。」