美國明尼蘇達州黑人男子被警員開槍擊斃　引發示威

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-12 22:45

美國明尼蘇達州（Minnesota）布魯克林森特（Brooklyn Center）一名黑人男子賴特（Daunte Wright）4月11日被警員開槍擊斃，引發示威。情況持續至當地時間12日凌晨1時有多。

案發的布魯克林森特是一個人口約3萬人的城市，位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）西北部邊界。

美國示威：圖為4月11日，美國明尼蘇達州布魯克林森特示威者在警察局外與警員發生衝突。（AP）

非裔漢疑拒捕

布魯克林森特警方發聲明指，警員在當日下午2時前，以違反交通規則為由截停賴特的車輛。

警方發聲明稱，警員發現對賴特有未執行的拘捕令，於是上前逮捕。賴特返回車上，一名警員向他的汽車開槍，但子彈射中賴特。他其後駕車駛過數個街口並撞到其他車輛，最後當場死亡。賴特終年20歲。

死者的母親凱蒂（Katie）稱賴特上車前已中槍。她說案發時他與兒子在通電話，他說自己因為空氣清新劑吊在倒後鏡而被警察截停。凱蒂稱突然聽到打鬥聲，之後電話斷線。

賴特車上尚有一名女乘客，是他的女友。她有受傷但無大礙。凱蒂在電話斷線後不久再致電兒子，由女友接聽。女友說賴特已中槍，而且躺在地上一動不動。

美國示威：圖為4月11日，美國明尼蘇達州布魯克林森特警員在警察局外發射氣體、以驅散示威者，一名示威者站在氣體中。（AP）

示威持續至凌晨

示威者11日晚上在布魯克林森特警察局外聚集，呼叫死者的名字、一些人向警員投擲石頭、垃圾及水樽。警員則向示威者發射橡膠子彈及化學劑。路透社引述警方及當地傳媒指，另一批示威者闖入購物中心的約20間商店，一些商店被搶掠。

布魯克林森特市長頒布宵禁令，宵禁在12日早上6時結束。當地學生12日會遙距上課。

弗洛伊德案審理中

明尼蘇達州法院12日審理白人警員喬文（Derek Chauvin）涉嫌謀殺非裔男子弗洛伊德（George Floyd）的案件。喬文2020年5月拘捕弗洛伊德時，曾以膝部壓在他的頸部，弗洛伊德最後死亡。