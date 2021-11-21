新冠肺炎｜歐洲多國收緊防疫措施　奧地利意大利荷蘭等爆示威

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，奧地利下週開始全國封城。數以千計的示威者11月20日於維也納示威，抗議收緊防疫措施。瑞士、克羅地亞、意大利、北愛爾蘭和荷蘭同樣爆發示威。
維也納有示威者由黑爾登廣場出發，沿途高叫口號和吹哨子。很多人揮動奧地利國旗。部份示威者是極右政黨和組織的成員。警察指，出動約1,300人當值，3.5萬示威者參加市內不同的遊行。有示威者向警察投擲啤酒罐等，警察用胡椒噴霧驅散。數人被捕。
瑞士即將舉行的公投，決定是否通過政府的防疫限制。瑞士德語廣播電視公司報道，有2,000人抗議，稱措施有歧視成份。
荷蘭鹿特丹前一日爆發示威，後來演變成為衝突，警察開火導致七名示威者受傷。阿姆斯特丹有示威者20日於水壩廣場聚集。有示威者向美聯社表示，抗疫措施使到人之間有很多衝突。
意大利羅馬大競技場有3,000人抗議「綠色通行證」。意大利政府上月推出措施，規定出入工作場所、餐廳、戲院、劇院、體育場所和健身室以及長途火車、巴士和渡輪都要出示「綠色通行證」。
新冠肺炎｜歐洲確診人數急增 高疫苗接種率難擋疫情擴散？新冠肺炎｜德國確診病例回升 全國或實施封城新冠肺炎｜奧地利下週全國封城至少十日 明年規定強制接種疫苗新冠肺炎｜日增確診病例超6萬 德國聯邦議院通過新抗疫措施