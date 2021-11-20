新冠肺炎｜歐洲確診人數急增　高疫苗接種率難擋疫情擴散？

歐洲最近再次成為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的焦點，多個的確診個案再創新高，奧地利決定再次封城，荷蘭亦因為收緊防疫措施而爆發警民衝突。事實上，歐洲是新冠疫苗接種率領先的地區，但為甚麼當地的疫情仍然一發不可收拾？



歐洲各國的疫情在夏季時持續緩和，確診數字回落，但最近當地公布的新增確診人數卻是「近數月新高」或「自疫情爆發以來最多」，連世界衛生組織（WHO）在11月初都認為歐洲再次成為疫情「震央」，令各國忙於推出不同應對政策。

新冠肺炎：荷蘭重新實施部分封城措施，鹿特丹街頭11月19日有大批民眾上街抗議。（Reuters）

疫苗雖有效但並非「免死金牌」

面對疫情升溫，這是否反映新冠疫苗無效？倫敦帝國學院免疫學專家班哈姆（Charles Bangham）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，疫苗仍提供非常好的保護作用，確診人士出現嚴重病徵或喪生的個案較少，但Delta變種病毒株的傳染力甚高，再加上社會及民眾的行為改變，令高接種率無法完全阻止疫情擴散。

德國疫情：圖為11月5日，醫護人員在柏林一間醫院為一名男子進行篩檢。（AP）

不過愛爾蘭副總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）將疫情反彈歸咎於沒接種疫苗的人，稱全部人都接種疫苗，就不會出現今天的情況。他指出當地深切治療部的病人有近半是沒接種人士。

民眾寧信天然

抗拒接種疫苗的原因有不少，《紐約時報》指出，歐洲中及東部，以及德語區國家的情況最為嚴重。報道引述推動區內接種疫苗的醫生弗蘭佐尼（Patrick Franzoni）的觀點，舉例阿爾卑斯山的德語區民眾崇尚天然，他們認為山區的新鮮空氣、有機農作物及草藥比傳統藥物更可靠，因此無意接種疫苗，亦令德國、奧地利及瑞士的德語地區民眾接種率落後於其他西歐國家。

2020年3月26日，瑞士阿爾卑斯山馬特洪峰（Matterhorn Mountain）出現為人打氣的投影字句，鼓勵眾人抗疫。（Valentin Flauraud／Keystone via 美聯社）

有社會學家更認為，反疫苗問題演變到政治層面，柏林的不實資訊及陰謀論研究機構CeMAS研究員朗貝蒂（Pia Lamberty）直言，主流政治人物應對反疫苗問題不足，再加上極右勢力煽風點火，令激進反疫苗人士成為抗疫的一大難題：奧地利最近有三名反疫苗政黨人士贏得北部議會議席；法國及意大利的民粹主義人士亦利用疫苗議題爭取支持。

疫苗免疫力下降問題浮現

誠然反疫苗民眾對各國抗疫工作構成壓力，但疫情反彈與歐洲在2021年初的大規模接種計劃不無關係，疫苗免疫力隨時間而減少的問題終於浮現。兩個大型研究都證實輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）歐洲使用疫苗的免疫力接種後會下降，漢堡應用科學大學（Hamburg University of Applied Science）傳染病學及公共衛生監督教授賴因特耶斯（Ralf Reintjes）稱，在這波疫情中，不少最先接種疫苗的長者都因此在確診後需要住院，並認為疫苗加強劑的接種進度追不上免疫力減少的情況，直言當地疫情令人憂慮。

多款新冠疫苗在接種後的免疫力都會隨時間減少，因此各國急於為民眾提供加強劑。圖為2021年3月21日，英國阿斯利康的疫苗。（AP）

無論如何，疫苗只是防止出現嚴重病徵或死亡的措施，民眾將防疫措施變成常態是另一重點。西班牙華倫西亞大學（University of Valencia）預防醫學及公共衛生教授加西亞（Ana M Garcia）指，當地目前規定民眾在公眾場所及公共交通戴口罩，他們不但遵守，室內戴口罩的人亦比比皆是，很大程序上令該國在今次疫情的嚴重情況比其他歐洲國家為低。有專家認為，西班牙的抗疫方式可以成為各國借鑒例子。