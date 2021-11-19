新冠肺炎｜日增確診病例超6萬　德國聯邦議院通過新抗疫措施

德國疾控機構羅伯特．科赫研究所11月18日公布的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最新數據顯示，德國日增確診病例首次超過6萬例，疫情重要指標7天感染率也創新高值。聯邦議院同日通過新的抗疫措施。



新的抗疫措施要求公司員工證明他們已經接種疫苗、最近從新冠肺炎康復或檢測結果呈陰性，才可以出入公共工作場所。同樣規定也適用於公共交通工具。措施交付聯邦參議院最快19日表決。

數據顯示，截至當地時間18日零時，德國單日新增確診病例65,371宗，新增死亡病例264宗；7天感染率（每10萬人7天內新增確診病例數）升至336.9。

羅伯特．科赫研究所所長威勒17日晚表示，德國新增感染者數量正急劇上升，實際可能遠高於已知數據。研究所曾警告如果沒有「基於人口規模」大幅提高疫苗接種率，德國第四波疫情嚴重程度將遠超以往，「當初模擬的場景如今變成了現實」。

威勒批評目前「太多領域開放太快」。他説，俱樂部和酒吧等「疫情熱點區域」必須關閉，大型活動也應取消，同時應堅持執行「2G」政策，即只有疫苗接種者和新冠康復者纔可獲准進入一些公共區域。

德國總理默克爾（Angela Merkel）17日表示，第四波疫情正在衝擊德國，最要緊的是避免衛生系統負擔過重。她建議按住院率設定閾值，一旦超過，應採取額外措施遏制疫情。她呼籲繼續推進疫苗接種。