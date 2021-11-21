聯合國通過朝鮮人權問題決議案　平壤強烈譴責

聯合國大會第三委員會11月17日通過朝鮮人權問題決議案，包括強烈譴責朝鮮長期以來的人權侵害行為後，平壤政府11月21日表示，有關決議案是對朝鮮敵對政策和雙重標準的產物，也是抹黑朝鮮形象的侵犯主權行為。



據韓聯社11月21日報道，朝鮮外務省發言人表示，決議案基於對朝持有反感和偏見的敵對勢力捏造的資料，是一成不變的陰謀文件。

發言人又稱，拿朝鮮人權問題說事的國家均存在種族歧視、排斥異族、對女性施暴、警方施暴、槍擊案件等嚴重侵權問題，是全球最嚴重的蹂躪人權國家。該發言人還針對聯合國表示，若要客觀公正地完成使命，聯合國應先對追求美方的責任，美國打著維護民主主義和人權的旗幟，屠殺伊拉克、敘利亞和阿富汗等地平民，這些反人倫犯罪行為應成為聯合國基本議題。

聯合國大會第三委員會11月17日在紐約召開會議，以未經表決、協商一致方式通過朝鮮人權問題決議案，這是聯合國第三委員會自2005年以來連續17年通過有關決議案，預計將於下月提交至聯合國大會表決。

決議案批評朝鮮長期以來的人權侵害行為，並建議聯合國安理會把朝鮮人權問題提交至國際刑事法院（ICC），另外又要求朝鮮保障國際組織人員往來和人道主義物資援助等。