COP26｜聯合國氣候峰會達成協議　首次要求削減化石燃料補貼

《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議（COP26）11月13日達成氣候協議，近200個國家表示同意通過協議。這是大會首份要求各國減少依賴煤炭，以及削減化石燃料補貼的協議。以下為協議的重點：



協議承認，各國目前作出的減排承諾，遠遠不足以防止全球平均氣溫升幅，比工業革命前的水平高出多於攝氏1.5度。

COP26：圖為11月13日，一名關心氣候變化的示威者在英國格拉斯哥的COP26會場示威。（AP）

收緊減排目標

各國需在2022年底前再收緊減排目標，而不是每5年才重新訂立目標。

減少用化石燃料

協議包含要求各國減少依賴煤炭，以及削減化石燃料補貼的措辭。它是聯合國氣候峰會首份包括這些內容的協議。

支援發展中國家

根據協議內容，它促請已發展國家在2025年之前，將它們用作協助發展中國家適應氣候變化影響的資金，從2019年的水平提升至少1倍。

協議亦首次提出向受氣候變化影響的國家提供資金、處理它們受到的「損失和破壞」，惟已發展國家僅同意繼續討論這議題。

COP26：圖為11月13日，美國氣候特使克里與中國氣候特使解振華，在COP26期間交談。（Reuters）

全球碳市場規則

談判代表達成一項協議，為碳市場制定規則。這或可提供數萬億美元，用於保護森林、建設可再生能源設施、以及執行其他對抗氣候變化的計劃。

其他協議

美國與歐盟11月2日宣布一項減排倡議，目標是在2030年之前，將甲烷排放量減少至2020年水平的30%，已有約100個國家作出此承諾。

中國和美國11月10日同意加強氣候行動合作。兩國就共同宣言達成協議，呼籲就脫碳、減少排放甲烷、以及對抗砍伐森林，制定具體和實際的規則。