新冠肺炎︱反疫苗與政治取向相關？　思想愈右翼愈輕視防疫

歐洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，部分地區如德國、奧地利等已成重災區。多地實施新一輪封城或限制措施，惹來反對，在近日爆發多次示威。

在反疫苗、反防疫措施的示威者中，不乏極右組織的身影。有研究指出極右與新冠疫情有直接關係，極右政黨愈受支持的地區，疫情愈嚴重。



在奧地利維也納，11月20日大批示威者遊行，他們高呼抗議並高舉嘲笑總理沙倫伯格（Alexander Schallenberg）和衛生部長穆克斯坦（Wolfgang Mueckstein）的標語。

多人喊着「我的身體，我的選擇」，抗議新一輪抗疫措施，限制未有接種疫苗的人士外出。

圖為11月20日，荷蘭阿姆斯特丹有反對抗疫措施限制的示威者上街示威。（Reuters）

在示威人士中，不乏極右團體和支持者，包括奧地利自由黨。自由黨黨魁基克爾（Herbert Kickl）批評有關限制措施是「獨裁」，呼籲人們上街示威。儘管基克爾才在本週稍早前的新冠檢查呈陽性。

政治意識與抗疫關係成為了研究的觀察對象，在美國共和黨支持者的疫苗接種率往往低於民主黨。包括西維珍尼亞、亞拉巴馬、俄亥俄、德州等共和黨控制的州分。在歐洲的情況也一樣。

另類右翼支持者愈多疫情愈嚴重

德國社會凝聚力研究所（Research Institute for Social Cohesion）與慕尼黑的研究團隊系統地調查了選舉結果與疫情的關係，找出了其中的緊密聯繫。在2017年投票另類選擇黨（AfD）選民愈多的地區，在2020年新冠疫情傳播就愈快。

研究甚至能取得小數點的結果，說明兩者之間的關係：只要AfD在該區的支持度上升1.1個百分點，在新一波疫情來襲時疫情的感染率就會上升2.2個百分點。儘管研究未提供因果關係的論證，但右翼支持者似乎更傾向拒絕遵守防疫措施、接種疫苗、低估疫情甚至「否認疫情」的存在。

極右利用網上影響年輕人

在英國，內政部近日就預防極端主義公布的研究數據顯示，自2020年至2021年間，年輕人更易受極右組織的影響，其影響力是極端伊斯蘭思想風險的兩倍。

英格蘭萊斯特預防協會議員阿布斯諾特（Sean Arbuthnot）表示，有愈來愈多的極右團體會使用網絡遊戲或社交平台接觸年輕人。他們會向年輕人灌輸疫情是虛偽，醫院空無一人或偽科學的言論，他們還會散播一些如「白人會成為歐洲的少數族裔」、難民恐慌的訊息。

阿布斯諾特指出這些右翼團體企圖利用疫情的陰謀論，去製造恐慌並吸引年輕人加入他們。對長期因疫情限制外出，只能在家透過網上活動度日的人帶來影響。