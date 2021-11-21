法國參議院通過立法　2024年起禁寵物店販售貓狗

法國參議院11月18日以壓倒性票數，通過一項新的動物權利法案，2024年1月1日起將禁止寵物店在櫥窗展示和販賣貓狗，飼主亦須簽署飼養承諾書，旨在減低民眾的購買衝動，從而防止遺棄寵物。



日本放送協會（NHK）及法國The Connexion 11月19日報道，法國參議院18日以332票贊成、1票反對和10票棄權的壓倒性票數通過上述法案。

根據新法案內容，從2024年開始，法國民眾如想飼養貓狗，只能選擇有執照的飼養者或動物收容所購買或領養，且需要簽署一份承諾書，以證明準飼主已理解並同意涉及的責任和費用，並將給予7天的考慮反悔期。

新法案對遺棄動物實施更嚴厲處罰，規定虐待動物者最高可判處監禁5年和罰款7.5萬歐元。

The Connexion引述數據顯示，一半法國人至少擁有一隻寵物。有寵物食品業界協會指出，法國境內飼養的寵物貓狗累計接近2200萬隻，但據動物福利組織稱，當地每年被遺棄動物約有10萬隻。

法案亦列明，2026年起將禁止海豚和虎鯨表演，並從2028年起禁止巡迴馬戲團中以野生動物表演。