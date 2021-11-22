英媒：五眼聯盟正商討外交抵制北京冬奧

英媒11月21日披露，「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國正就外交抵制北京冬奧會進行商討，其中三國有可能聯合行動。



據英國《泰晤士報》11月21日報道，英國正與情報分享聯盟「五眼聯盟」其他成員國積極討論外交抵制即將於2022年2月在北京舉行的冬奧會。

「五眼聯盟」成員國包括英國、美國、澳洲、新西蘭與加拿大。

據報道，外交抵制北京冬奧會的選項包括由「五眼聯盟」所有成員國發表聯合聲明，但英國、澳洲、加拿大較有可能聯合行動。

此前，英國《每日電訊報》11月17日報道，英國5名遭中國制裁的國會議員，包括保守黨下議院議員勞頓（Tim Loughton）、董勤達（Tom Tugendhat）、施志安（Iain Duncan Smith）、加尼（Nusrat Ghani），以及上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）聯名致函英國首相約翰遜（Boris Johnson），要求外交抵制北京冬奧會，禁止英國官員出席北京冬奧會。

不過，首相約翰遜的辦公室目前對外仍表示，尚未作相關決定，並援引約翰遜過去說法指出，英國長期以來不支持抵制運動賽事。

美國總統拜登（Joe Biden）11月18日則證實，美國正在考慮外交抵制北京冬奧會。

中國外交部發言人趙立堅在11月19日的例行記者會上對此回應稱，將體育運動政治化有違奧林匹克精神，損害的是各國運動員的利益。