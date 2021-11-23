歐美撐立陶宛加強與台關係　北京斥小國背後有大國策動︱國際晨報

中國與歐洲國家立陶宛的緊張關係一再升溫，隨着歐盟、美國加入表態，這場外交戰更見複雜，北京11月22日批評立陶宛走到今天這一步，是由「某些大國」所策動。



立陶宛批准台灣在當地設立代表處，這個「駐立陶宛台灣代表處」在11月18日掛牌後，中國外交部11月21日便宣告降級與立陶宛的外交關係，變為最低的代辦級，以示抗議。

中方強烈不滿，另一方的立陶宛則有歐美表態支持，美國批評有「他國」試圖干涉立陶宛與台灣加強合作，歐盟則指立陶宛讓台灣設代表處一事不違反「一個中國」政策，重申支持立陶宛立場。

駐立陶宛台灣代表處：圖為11月18日，台灣駐立陶宛代表黃鈞耀（右三）在代表處與職員合照。（AP）

中國外交部之後指，立陶宛走到今天這一步，明顯是被某些大國所策動，但犧牲的是立陶宛的利益。

外界目前關注中國會否再有進一步行動，甚至會否選擇斷交，官媒《環球時報》社評稱如立陶宛這樣的無良小國，中國就算與它斷交，都只是少一塊「蚊子肉」的事情。中國外交部則稱，中方的決定已充分體現嚴正立場，指接下來大家最應該關心的是立陶宛究竟是要一條道走到黑，還是糾正錯誤，亡羊補牢。

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