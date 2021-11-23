委內瑞拉執政黨勝出地方選舉　美國質疑不公　中國指不應干涉

委內瑞拉執政黨、即委內瑞拉統一社會主義黨（PSUV）在11月21日舉行的市長和州長選舉中獲勝。美國22日質疑選舉存在不公，中國外交部發言人趙立堅23日稱，委內瑞拉政府和人民根據本國憲法和法律舉行地方選舉，完全是委內瑞拉的內政，不應受到外部勢力的無端指責和粗暴干涉。



新華社22日指，委內瑞拉335個城市舉行市長選舉，委內瑞拉統一社會主義黨候選人暫時已在205個城市中勝出，反對黨競選聯盟和其他黨派候選人在另外117個城市勝出，另有13個城市未公布選舉結果。23個州舉行州長選舉，委內瑞拉統一社會主義黨候選人在18個州勝出。

委內瑞拉：圖為11月21日，委內瑞拉選民在加拉加斯的票站外輪候，準備為州長和市長選舉投票。（Reuters）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日發聲明指：「委內瑞拉政權害怕委內瑞拉人的聲音和投票，因此早在投票開始之前就嚴重扭曲選舉程序，以決定選舉結果。」

中國外交部發言人趙立堅23則在例行記者會上表示，中方密切關注委內瑞拉局勢，注意到是次選舉過程平穩而有序。他指中方呼籲各方尊重委內瑞拉民主制度及其實踐、尊重委內瑞拉人民的自主選擇，為藉政治方式解決委內瑞拉問題發揮建設作用。