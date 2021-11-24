拜登緊急釋出石油儲備日韓英印跟進　專家：中國將自主決定

美國緊急釋放史上規模最大5,000萬桶石油儲備以平抑油價，日韓英印等國紛紛表態跟進。北京專家稱，中國將自主做出決定。



美國總統拜登（Joe Biden）11月23日下令從美國戰略儲備中釋放創紀錄的5,000萬桶石油，目的是與包括印度、英國和中國在內的其他主要能源消費國協調，以降低汽油和其他成本。

據美國《華爾街日報》報道，美國總統拜登宣佈釋放戰略石油儲備後，印度11月23日表示，將從其約3,800萬桶戰略石油儲備中釋放500萬桶石油。

據日本廣播協會（NHK）24日報道，鑑於原油價格持續上漲，日本政府已經決定，將接受美國政府的要求，首次釋放國家儲備石油。

日本首相岸田文雄對記者稱，他正式宣佈決定解封部分國家石油儲備，以回應美國的要求。

韓聯社24日消息，韓國政府23日表示，韓國將與日本、印度等主要石油消費國一道參與美國提議的共同釋放石油儲備計劃。

一位印度政府官員表示，「根據需要，我們可能會考慮稍後釋放更多庫存」。

英國政府發言人23日晚些時候稱，英國將允許私人持有的石油儲備項目自願釋放，數量大約是150萬桶，以響應美國主導的行動。

據《環球時報》報道，位於中國北京的對外經濟貿易大學中國國際低碳經濟研究所執行所長董秀成23日對該報記者表示，中國不是國際能源署的成員，美國的決定不能對中國構成約束，中國是否釋放石油儲備的決策完全是自主做出的。

董秀成說，中國石油對外依存度逐年上升，目前已達到消費量的70%以上，石油儲備對於中國的經濟安全非常重要。但在全球出現油價突然飆漲，明顯影響中國石油進口，進而影響國內經濟的情況下，中國釋放石油儲備也是正常的，會出於自身需求自主做出決定。另外，如果為了對抗輸入性通脹的影響，中國釋放石油儲備也是有可能的。