石油儲備｜美國企業團體公開信：通脹嚴重　應解除對中國關稅

美國總統拜登（Joe Biden）聯同多國釋出石油儲備，期望壓抑持續高企的油價。這不僅是針對汽油與柴油的價格，而是為應對通脹壓力和供應鏈挑戰的廣泛戰略一部分。可是針對物價高企，拜登始終未有動用最有效的手段——取消針對中國的關稅。



美國前總統特朗普（Donald Trump）政府，向全球挑起關稅戰，並以中國多年偷竊知識產權，補貼等損害美國企業和工人為由，對華進口貨品徵收懲罰性關稅。

但這些關稅，最終均落在美國消費者身上。在拜登與國家主席習近平的會議前，多個企業團體發表公開信，要求減免中國關稅。

公開信中寫道：關稅的成本加上通脹壓力，讓試圖從疫情影響中恢復過來的美國企業、農民和家庭帶來了沉重負擔。關稅在2020年已讓進口商損失1100億美元，及美國家庭平均損失1300美元。

圖為11月12日，為於日本千葉市原市的鍊油工廠。日本將響應美國要求釋放石油儲備。（Reuters）

但白宮官員表示，關稅項目不在會議議程上。拜登和習近平在談了三個多小時後，並未有宣布任何關於進口關稅政策改變。

現任外交關係委員會主席，前總統喬治布殊的國務院高級助理哈斯（Richard Haass）表示，這是因關稅對美中關係以及其對國內政治的影響，大於對通脹的任何影響。

拜登上任後，把其外交方向塑造成民主國家團結抵制專制政權，同時在科技和各項技術上不讓中國所超越。儘管拜登明確表明競爭不會導致真正衝突，並在部分議題上積極尋求與中國合作。

共和黨經常批評拜登對華軟弱，取消關稅只會給予機會讓共和黨的攻擊聲音更響亮。但實際上，這些關稅未有實現特朗普提振美國製造業的目標，在2019年疫情開始前，聯儲局已表示製造業實際上已陷入衰退。