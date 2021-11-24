美國戰略石油儲備1975年設立　現有逾6億桶藏地下鹽洞｜新聞教室

美國為協助阻止油價再上升，11月23日宣布聯同多國一起釋放緊急石油儲備，當中美國會從戰略石油儲備（SPR）中提供5,000萬桶原油。美國戰略石油儲備在1975年設立，作用是在石油短缺時供應石油，以防供應中斷、影響經濟活動和民眾的日常生活。



第一次石油危機於1973年爆發，當時石油輸出國組織（OPEC）宣布石油禁運、暫停出口。此舉導致油價上漲，美國經濟受打擊。華府於是在1975年設立戰略石油儲備，以防同類情況再發生，儲備的石油也可以在戰爭、國家受颶風或其他天災侵襲時釋放。

石油：圖為2016年6月9日，美國德克薩斯州戰略石油儲備地點的原油管道。（Reuters）

SPR的石油儲備量

路透社11月23日稱，美國戰略石油儲備現約有6.06億桶石油。它們分別被儲存在4個位於路易斯安那州（Louisiana）和德克薩斯州（Texas）沿海地區、戒備森嚴的地點，石油足夠供美國使用逾1個月。

《華爾街日報》指出，儲藏地點為可深達2000英尺（約609米）的地下鹽洞。

美國也在東北部儲有少量民用燃油和汽油。

SPR多次釋出儲備

美國曾3次聯同國際能源署（IEA）釋出石油儲備。美國總統在1991年波斯灣戰爭、2005年颶風卡特里娜（Katrina）侵襲美國、以及2011年利比亞內戰時，都批准緊急銷售SPR中的石油儲備。華府亦會以「掉期」（Swap）方式釋放戰略石油儲備，最近一次是在2021年9月、颶風「艾達」（Ida）侵襲美國後。

石油：圖為2021年11月11日，美國一名男子在紐約市一個油站為汽車入油。（Reuters）

其他國家的儲備

美國SPR中的石油儲備量佔全球儲備量約一半。IEA的另外29個成員國也需設立緊急石油儲備，儲存相等於90天石油淨進口量的石油。英國、德國、日本、澳洲也是IEA成員國。

中國和印度是IEA聯盟國，他們也設有緊急石油儲備。中國於15年前設立戰略石油儲備。