德州選舉︱民調顯示影帝馬修麥康納希有力競爭州長　他稱快將決定

美國德州將於2022年11月舉行州長選舉，奧斯卡影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）會否正式參選，一直是外界關注焦點。據2021年11月21日公布的民調顯示，他若出選，將會是有力的競爭者。美媒11月23日報道，馬修麥康納希受訪時表示他將很快作出是否參選的決定。



這場州長選舉將在12月13日截止報名，馬修麥康納希目前未提交申請，《好萊塢報道》23日刊登馬修麥康納希的專訪，他表示自己很快會決定。

馬修麥康納希說，他是一名講故事的人，也是一名行政總裁，但要成為州長，他需要考慮很多東西。他表示，這不是「嘿，你覺得我會贏嗎？」的問題，而是自己和家人是否準備好，自己需為這個決定作巨大犧牲。

圖為馬修麥康納希在Twitter發布的相片。（Twitter@McConaughey）

倘參選馬修麥康納希會贏嗎？

據《達拉斯晨報》（Dallas Morning News）與德克薩斯大學泰勒校區（University of Texas at Tyler）21日公布的民調結果顯示，若然共和黨籍現任州長艾伯特阿博特（Greg Abbott）、馬修麥康納希、民主黨前德州眾議員奧羅克（Beto O'Rourke）一起競爭，馬修麥康納希將排在第二，支持率為27%，落後於阿博特（37%），勝過奧羅克（26%）。

若然3人之中只有2人出選，馬修麥康納希的優勢便會大得多，民調顯示，如果是馬修麥康納希與阿博特競爭，馬修麥康納希支持率達到43%，高於阿博特（35%）；若然是馬修麥康納希與奧羅克競爭，馬修麥康納希更是大幅領先22個百分點。

圖為馬修麥康納希Twitter頭像。（Twitter@McConaughey）

馬修麥康納希曾主演《星際啟示錄》（Interstellar）、《十天戀愛有限期》（How To Lose A Guy In 10 Days）等電影，2014年憑《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）贏得奧斯卡金像獎。

他10月接受全國廣播公司（NBC）採訪時，沒有表明自己是共和黨人還是民主黨人，而是說自己「處於道路的中間」。

倘以獨立候選人身份參選，他必須在12月13日前提交參選文件，並於2022年6月23日前收集至少83,435名合資格選民的簽名。

德州前眾議員馬克西（Glen Maxey）表示，從歷史上看，立法機構讓獨立候選人的參選之路變得艱難，僅有錢或擁有大量選民支持的人才能達到要求。

上一位以獨立候選人身份參選德州州長選舉的人是歌手Kinky Friedman。他2006年成功參選，不過最後僅獲13%選票墊底。