德國新「紅綠燈」政府新政綱　提高最低工資及推行大麻合法化

德國由社民黨（SPD）、綠黨及自民黨（FDP）達成籌組聯合政府協議，新「紅綠燈」執政聯盟即將成立。他們在11月24日以「冒險取得更大進步」為題，宣布這項消息，象徵着保守主義默克爾（Angela Merkel）時代的結束。



即將接任成為總理，社民黨代表朔爾茨（Olaf Scholz）表示，三黨已達成了協議，並形容談判在友好及充滿信任的氣氛下進行着。FDP領袖林德納（Christian Lindner）表示，德國有着改變的意願和願望，新政政府將願意負起責任。

三黨簽署了達成聯合政府的協議，內有多個的政綱和改革方向。其中包括由綠黨主張的綠色能源計劃，在2030年完全脫離燃煤發電，並讓全國80%的電力取自可再生能源；在2030年增加1500萬架電動車，並增加鐵路運輸力25%，減少車輛排放廢氣。

圖為11月24日，德國社民黨、綠黨及自民黨在柏林舉行聯合記者會，宣布協議成果。（Reuters）

新的改革還包括來自FDP的主張，例如停止德國再度提升債務，新財長將由自民領袖林德納親自擔任，讓FDP實施其主張的財政改革。

另外最低工資亦會提升至12歐元，這是SDP競選的重要主張。這措施會讓近1000萬人受惠，特別是德國東北部和魯爾河谷的貧困地區。每年建造40萬套公寓應對住房危機也是重要舉措。

三黨還提出改革，在過去保守政府時代不能想像的：如計劃讓娛樂用大麻合法化、讓居住在德國5年的人可申請成為德國公民並容許雙重國籍、建立計分制度吸引技術移民等。同時新政府將撤銷德國刑法的第219a條例，這是一條自納粹時代留下來，禁止墮胎的法例。

內閣職位的分配也大致確定，除財長外，FDP還將掌管勞工部、交通部，和新設的建設部。綠黨領袖哈貝克（Robert Habeck）則當管新的氣候-能源-經濟的聯合部門，環境部與農業部。SDP則會接管6個內閣部門，包括內政、國防和衛生部。