醫生：拜登切除息肉屬良性　但有可能發生癌前病變

美國白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）一份備忘錄在11月24日公開，稱醫務人員鑒定美國總統拜登（Joe Biden）在進行大腸鏡檢查期間切除的息肉，稱它是良性、生長緩慢，被認為可能發生癌前病變，不過目前不需採取進一步行動。



奧康納在日期為23日的立件中建議監察上述情況，稱拜登應在未來7至10年再做一次大腸鏡檢查。

內文稱：「拜登仍是一名健康、精神充沛的78歲男子，適合於成功地執行總統職責，包括行政長官、國家元首和三軍總司令。」

圖為2021年10月7日，美國總統拜登在伊利諾伊州參觀一個建築地盤後，就新型冠狀病毒肺炎疫苗發表講話。（AP）

白宮記者團在獲得總統同意後發布的新聞簡報稱，「拜登切除了上行結腸一段3毫米的良性息肉狀組織，做組織學研究的樣本已經鑒定為管狀腺瘤（tubular adenoma），狀似2008年切除的息肉。」

奧康納在文中特別就兩點建議進行觀察，分別是他發言時嚴重的「清嗓子」與咳嗽情況，以及他走動步態或行走異常，奧康納稱：「與一年左右前相比，明顯更僵硬，以及不太流暢。」

拜登11月19日接受年度身體檢查和大腸鏡檢查，並在麻醉期間暫時把權力移交副總統賀錦麗（Kamala Harris）。賀錦麗在這個情況下，於當天早上手握美國總統的權力，持續85分鐘。