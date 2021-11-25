中國駐立陶宛大使館即日起暫停業務　稱因「技術原因」

中國駐立陶宛大使館網站11月25日公布，因技術原因，領事業務自2021年11月25日起暫停。恢復時間另行通知。



中國駐立陶宛代辦處24日舉行記者會，駐立陶宛臨時代辦曲柏華發言。

曲柏華在面對立陶宛等國媒體時，稱立陶宛推行的「價值觀外交」具有「虛偽性和雙標性」，更指立陶宛「粗暴對待白俄羅斯邊境難民，對本國俄族、波蘭裔人的歧視性對待」等。但據代辦處公布內容，並未提到立陶宛等國媒體對這一說法有何反應，以及開放問答環節的內容。

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基思（Matas Maldeikis）擬12月初率團訪問台灣。（中央社）

曲柏華稱中方理解、尊重立陶宛人民對獨立、自由、民主等價值觀的珍視。而「國家富強、民族獨立、人民幸福、民主自由同樣是中國人民信奉的價值觀」。但立方「選邊站隊、聽令於人，喪失其外交獨立性」。

他稱，立陶宛「走到今天這一步」，既有其「主動投懷送抱」，也有「背後其他大國的策動」。打「台灣牌」是在玩火，而玩火者必自焚。

曲柏華說，與作為世界第二大經濟體和安理會常任理事國的中國交惡，既不會給立陶宛帶來所謂的「安全感」，也不符合立陶宛國家和人民長遠和根本利益。

他又說，對於立方的背信棄義行為，中方將採取一切必要措施「捍衛國家主權和領土完整」，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。

曲柏華稱妥善處理「台灣問題」是推動中立雙邊關係恢復正常的前提和關鍵。中方敦促立方立即「糾正錯誤」，不要在「錯誤的道路上愈走愈遠」，不要被「某些大國」所裹挾，捲入無謂的對抗。