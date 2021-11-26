美國將召開民主峰會　北京：美式民主是爛尾樓

在11月26日召開的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅批評美國稱，美式民主不是樣板間，而是爛尾樓。



會上有記者提問指，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日指，美國執意將民主概念私有化，堅持認為美國理解的民主才是真民主，美國通過召開「領導人民主峰會」製造某種新的分界線，詢問中方發言人有何評論。

趙立堅：圖為11月16日，中國外交部發言人趙立堅在北京主持例行記者會。（Reuters）

中國外交部發言人趙立堅表示，佩斯科夫先生說得對，以民主和威權劃線，只能挑動意識形態對抗，完全是對民主的歪曲和褻瀆。

他稱，首先，美式民主不是樣板間，而是爛尾樓，年初美國國會暴亂事件戳穿了美式民主的神話，美國對外關係委員會會長哈斯稱，國會暴亂事件應給「美國例外論」和「山巔之城」的說法畫上句號，美國國內政治極化和社會撕裂愈演愈烈，皮尤研究中心最新報告顯示，絕大多數美國人對自己國家的政治制度深感失望，美國所謂「民主燈塔」早已崩塌。

他又指，第二，美式民主瘋狂輸出，一敗塗地，美式民主在阿富汗水土不服，最終導致美軍從阿富汗大潰敗，超過10萬阿富汗人喪生，所謂「阿拉伯之春」導致數百萬難民流離失所。東歐多國在顏色革命後至今政局動盪，民生凋敝。

趙立堅稱，最後，但同樣重要的是，條條大路通羅馬，實現民主的道路也絕不止一條，強迫他國走美式民主的道路，只會讓這些國家走上彎路和歧路。