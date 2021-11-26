B.1.1.529｜比利時報告歐洲首宗新變種病毒確診個案

路透社報道，比利時11月26日發現當地首宗確診新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株B.1.1.529的病例，為一名11月11日自埃及返回比利時的人士。
比利時首席病毒學家與聯邦政府疫情防控小組首席科學顧問朗斯特（Marc Van Ranst）在社交網站發文稱，一個樣本已證實帶有病毒株B.1.1.529，確診者在11月11日自埃及回國，最初在11月22日出現病徵。
In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).— Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 26, 2021
世衛就新變種病毒開會
世衛11月26日召開特別會議評估，討論新變種病毒對疫苗及現行治療方式會造成什麼影響，以及是否應列為「須留意變異株」（variant of interest）或「須關注變異株」（variant of concern）。
據世衛指，目前已通報的新變種病毒株基因序列約有100個，初期分析顯示，此株經過多次突變，必須進一步研究。
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