Omicron．懶人包︱專家憂傳播力飆　南非學者稱未見重症風險升

世界衛生組織11月26日開會，決定把新冠肺炎（COVID-19）變異病毒株B.1.1.529列為「值得關注的變異株」，並命名為Omicron。這個新變種病毒是否極可怕？此變種存在特別多變異，令科學家擔憂它的傳播力更高，更能「突破」疫苗，另一方面，南非學者與衛生官員則主張，目前未見感染者有出現異常病徵，也未見患者因此出現更嚴重的病症。



Omicron變異量多

Omicron擁有約50個突變，其中在棘突蛋白有約32個突變，是Delta的一倍。在這些突變中，出現通常會令病毒更具傳染性的突變（例如是N501Y），以及多個與抗體耐藥性增加相關的突變，引發科學家對Omicron逃避疫苗效力及傳播能力的擔憂。

據英國廣播公司（BBC）報道，南非的流行病應對與創新中心（Centre for Epidemic Response and Innovation）總監奧利韋拉（Tulio de Oliveira）指「這變異株確實令我們驚訝，它在進化上有很大飛躍，有比我們預期更多的突變。」

世衛表示，初步證據顯示相較其他值得關注的變種病毒株，Omicron有較高的再感染風險。

圖為世界衛生組織總幹事譚德塞9月27日在法國里昂市出席世衛組織學院的奠基儀式。（AP）

或佔南非一省新確診約90%個案

各方仍在追查全球有多少地方出現感染Omicron的個案，據BBC報道，目前的確診個案大多集中在南非的一個省份，但有跡象顯示它傳播得更廣。除了非洲的南非與博茨瓦納（Botswana）有病例外，香港、以色列、比利時在入境者中找到確診個案。

路透社報道，南非暫時證實在100個樣本個案中檢測到Omicron，但科學家相信，在南非的豪滕省（Gauteng），多達90%新確診病例都可能是Omicron個案。世衛也提到，Omicron的確診個案數目似乎在南非幾乎所有省份都有所增加。

Omicron變種病毒：圖為2021年11月26日，已登上編號為598的荷蘭皇家航空公司航班的旅客，因客機未能飛離阿姆斯特丹史基浦機場而需繼續等待。乘客因須進行特定檢測，導致客機阻遲起飛4小時。（AP）

「好消息」：容易檢測

全球多地對新變種病毒嚴陣以待，推措施禁南非航班入境、禁非洲多國旅客等，此因各方對Omicron變異株現時都所知甚少，不確定其危險程度，但據南非學者所指，應對Omicron時也有「好消息」，包括這變種病毒株可透過特別的PCR方法檢測，負責診斷的實驗室能很快能確認是否為Omicron，不用分析整個病毒基因序列。

南非學者：未見出現異常症狀

《華爾街日報》報道，據南非科學家與衛生官員主張，目前未見Omicron確診患者有出現與感染其他病毒株不同的症狀，也沒有跡象顯示Omicron會導致身體出現更嚴重的病症。

南非醫學會主席庫切（Angelique Coetzee）向《衛報》表示，現階段一切都是猜測，新變種可能具有高度傳染性，但她稱，目前看到的都屬輕微病例，她指「也許兩週後我會有不同意見，但這就是我們現在看到的。那我們很擔心嗎？不，我們很關注，我們正觀察在發生的事情。」

世衛則表示，暫時未知新變種病毒株會否引致較嚴重的疾病。

會否需要新疫苗？

目前仍未有明確答案。但在世衛把新變種病毒命名為Omicron後，多間國際大藥廠已分別表態，例如諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠指，疫苗第二階段測試讓他們相信，其疫苗很可能對新變種病毒有效。

BioNTech則表示將收集更多數據，評估其研發的疫苗是否對Omicron有效。

南非新冠肺炎疫情：圖為2021年10月21日，一名女子在約翰內斯堡附近接種輝瑞疫苗。約翰內斯堡所在的省份豪滕省有新變種病毒Omicron在快速傳播。（AP）

科學家：相信疫苗效果不會歸零

弗西德．哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）傳染病學家布盧姆（Jesse Bloom）指，他預期新變種內的突變不會完全躲過或抵消因痊癒、打疫苗所產生的中和抗體，即疫苗效果不會歸零。

賓夕法尼亞州立大學（Penn State University）傳染病學者（David Kennedy）也認為，從歷史上看，疫苗接種不會因進化的病毒而遭顯著破壞，他稱在Omicron的議題上，關鍵因素將是接種疫苗後仍受到嚴重感染的人是否顯著增加。