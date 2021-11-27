Omicron｜世衛公布變種病毒株名稱　《阿森一族》原作者又貼中？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）再現變種病毒株，世界衛生組織（WHO）11月26日將B.1.1.529病毒株命名為「Omicron」。這款病毒株隨即成為討論熱話，連帶《阿森一族》（The Simpsons）原作者格朗寧（Matt Groening）的另一作品《乃出個未來》（Futurama）登上Twitter流行榜前列，到底兩者有何關連？



簡單而言，《乃出個未來》曾經出現以「Omicron」命名的角色。根據片中設定，距離地球一千光年有一個名為「Omicron Persei 8」的星球，住在當地的異形被稱為「Omicronians」，因此世衛公布新變種病毒株為「Omicron」後，不少網民隨即聯想到片中的異形，大讚格朗寧又有先見。

《乃出個未來》在1999至2003年播放，如果大家記憶猶新，可能會記得Omicronians的樣子——牠當然不是以病毒形式出場，但其經常侵略地球的目標就與同名病毒一樣，都是為人類帶來威脅。

All I can think of is Omicron Persei 8 from Futurama https://t.co/LBPwocVV2c pic.twitter.com/Z73Jo8Qvp7 — Maggie Thatcher the Milk Snatcher (Parody) (@maggie69parody) November 26, 2021

格朗寧的《阿森一族》播放至今已經33年，片中的不少場面被視為「神預言」，包括特朗普（Donald Trump）當選美國總統、英國維珍銀河創辦人、億萬富翁布蘭森（Richard Branson）上太空等，因此很多人覺得作品是神作，其準確度可能遠勝印度神童。無論如何，大家是否相信他們的「先知」就見仁見智，但總算在這個人心惶惶的疫情時代帶來一點歡樂和放鬆的空間。

+ 1

《阿森一族》貼中賀錦麗就職衣着？熱數已實現的Simpsons神預言（點擊放大瀏覽）▼▼▼