Omicron｜德國意大利相繼發現感染新變種個案　捷克出現疑似病例

德國和意大利在11月27日均發現新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種Omicron感染病例。各國收緊防疫措施，禁止部分非洲國家旅客入境，防止病毒流入社區。



德國巴伐利亞州衞生部公布兩宗Omicron變種病例，兩名患者11月24日從慕尼黑機場進入德國，現正接受隔離。當局未有明確交代兩人是否從南非回國。

同日意大利衞生部門表示，一名從莫桑比克前往米蘭的旅客亦被發現感染Omicron變種。

圖為11月27日，德國柏林一間疫苗中心，人們正在外邊填寫資料等候接種。（Reuters）

世衛26日宣布，把B.1.1.529變種列為「值得關注」病毒株，並正式取名Omicron。Omicron被指出現多重突變，提高傳播能力並降低目前疫苗效用，截至27日，英國、博茨瓦納、比利時、香港和以色列均發現了變種病毒蹤跡。

另外，捷克出現一宗疑似病例。該人曾前往納米比亞，衞生當局正為這人攜帶的病毒作進一步檢測。

多國正重新收緊防疫措施，並限制部分非洲國家旅客入境。美國27日宣布自29日起，禁止來自南非及另外7個非洲國家的旅客入境。英國、新加坡、日本等亦有相關措施。