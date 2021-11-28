Omicron｜英國收緊新冠肺炎防疫措施　入境必須接受病毒檢測

英國錄得兩宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）「奧密克戎」（omicron）變種病毒株確診個案。首相約翰遜（Boris Johnson）11月27日宣布收緊防疫措施，所有入境者必須接受病毒檢測，前往商店和乘坐交通工具必須戴口罩。



約翰遜出席記者會宣布收緊防疫措施。所有入境英格蘭的人必須於翌日接受聚合酶連鎖反應測試，並且自我隔離直至得出陰性結果。如果確診感染「奧密克戎」變種病毒株，密切接觸者將要自我隔離十日，不論是否已經接種疫苗。

前往商店和乘坐交通工具必須戴口罩，但餐廳和酒吧則不受限制。約翰遜還表示，將加強接種疫苗加強劑計劃，但未有透露詳情。他指，有需要採取具針對性的預防措施，並將於三週內再審視措施。

英國26日將南非等六個國家列入旅遊紅色名單，代表從有關國家入境的英國和愛爾蘭居民人抵達之後必須於政府指定酒店隔離十日，非居民將不准入境。英國政府27日再將四個國家列入名單。