Omicron｜當新冠肺炎成為風土病後　疫情會有結束的一天嗎？

疫苗接種率上升、治療藥物面世、各國放寬防疫措施，正當不少人期待新冠肺炎疫情終於要步入尾聲之際，新變種病毒Omicron（奧米克戎）變種病毒突然出現，讓人措手不及——病毒正迅速在部分地區散播，敲響強烈的訊號，疫情尚未結束。



世衛在11月25日，宣布把B.1.1.529 變種列為「值得關注」病毒株，並正式取名Omicron，全球隨即牽起Omicron風暴。Omicron變種目前在南非部分地區迅速傳播，並陸續在歐洲數國，以色列及香港發現踪影。

與Delta變種一樣，若病毒真如所說具更高傳染能力，病毒將不可避免在某一天全球各地出現，成為主流，就如Delta取代2020年率先在英國發現的Alpha變種，成為今天的主流新冠病毒一樣。

圖為11月27日，南非普勒托利亞一間報紙檔，老板正展示着當日新冠肺炎變種病毒的頭版。（AP）

病毒在複製過程中有機率出現錯誤，隨着病毒繼續在社區流竄，擴大感染，幾乎肯定會出現變種的可能。特別是疫苗分配和接種率遠低於富裕國家的非洲地區。

據莫德納（Moderna）藥廠在26日的聲明，新病毒Omicron變種包含了在Delta和Beta變種中發現的突變，突變組合意味病毒可能同時增加傳染力並降低疫苗保護效力。

在新變種病毒消息流出後，全球股市場相繼下挫，顯示各國均對新Omicron變種病毒的擔憂。

今後的疫情預視

不過這亦預視了今後新冠疫情的發展，約翰霍普金斯大學健康安全中心疾病預防專家阿達爾賈（Amesh Adalja）表示，病毒只會一直變種，但不是每一個都會顯得重要，跟蹤新變種以確定其危險性將是一項重要任務。

「隨着病毒成為風土病，全球新冠肺炎不太可能出現零威脅的時候。」「但當病毒成功受控，即透過群體免疫讓其變得不再具威脅性，不會再威脅醫院乘載能力時，全球的公共衛生限制將可獲得鬆綁。」

莫德納與輝瑞（Pfizer）等研發疫苗的藥廠，亦已開始對Omicron進行研究。BioNTech在26日發表聲明，表示最遲兩週內帶來更多實驗室的數據。莫德納聲明中亦指出，他們在2021年初已訂立綜合戰略，應對變種病毒。

莫德納與輝瑞均採用mRNA技術，理論上可以更快研發及生產有效對付變種病毒的疫苗，意味未來可能將有針對變種病毒的加強劑出現。