Omicron｜牛津大學：對現有疫苗預防效力審慎樂觀

新變種病毒「奧米克戎」（Omicron）來勢洶洶，由於此變種存在特別多變異，令科學家擔憂它的傳播力更高，包括英國和香港等多個國家和地區已出現有關病例。惟英國專家認為，新變種不是一場災難，且對現有疫苗預防效力「審慎樂觀」。



英國廣播公司（BBC）11月27日引述英國政府「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）成員、微生物學家森普（Calum Semple）表示，接種疫苗的免疫力仍然可能保護民眾免受嚴重疾病侵害。感染Omicron的患者可能會鼻塞、頭痛或重感冒，但疫苗大大降低患者住院、被送入深切治療部，或是不幸死亡的機會，而且在未來仍將如此。

森普直言，「這不是一場災難。有些新聞頭條引述我的一些同事稱新病毒『非常可怕』，我認為此舉過於誇大實際情況」。

牛津大學疫苗研究小組總監波拉德（Andrew Pollard）亦對現有疫苗預防新變種Omicron引發重症的效力表示「審慎樂觀」。

波拉德接受BBC Radio 4節目訪問時說，目前已知Omicron大多數突變的棘蛋白位置，與其他變種病毒相似，「這代表儘管變異株出現突變，但隨着我們經歷Alpha、Beta、Gamma和Delta這些變種病毒，疫苗仍可有效預防重症」。

他說，至少從推測角度來看，應樂觀看待疫苗仍夠有效避免重症，但實際上我們需要等待數週才能證實。「像我們2020年看到的那樣，在接種疫苗的人群中再次大規模爆發是極不可能。」