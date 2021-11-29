Omicron︱與時間競賽　科學家全力投入研發新疫苗

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種Omicron（音譯：奧米克戎）的出現，讓人憂慮全球引爆新一波疫情。儘管目前新變種的威脅未明，但初步認為傳播力不比目前傳遍世界的Delta變種低，因此科學家們不敢怠慢，疫苗藥廠已準備研究開發可能的新疫苗。



根據早期研究指出，Omicron變種可能傳播能力較Delta變種高，而且更能躲避現時疫苗的保護機制，甚至增加康復者重覆感染的風險。不過暫時未有證據顯示新變種的殺傷力提高，即感染後重症化機會增加。

若疫苗無法提供有效保護，這意味藥廠需要研發新疫苗抵禦變種病毒，以再次築起免疫摒障。

圖為11月28日，愛爾蘭都柏林一間疫苗注射中心，一劑的輝瑞新冠疫苗。（Reuters）

複製Omicron 對症下藥

目前病毒主要在南非及博茨瓦納等附近國家擴散，各國正實施旅遊限制，以免病毒流入。不過入境限制只能短時間阻截病毒，科學家們已開始與時間競賽，研究應對方法。

南非國家傳染病研究所病毒學家摩爾（Penny Moore）表示，新變種有很多以前從未研究過的部分，但就觀察其棘突蛋白上的位置，就能知道這新變種病毒如何能抵禦人體免疫力。

為了能更接近模擬人體反應的情況，南非科學家正準備培育活的Omicron變種病毒，與取自康復或完成接種疫苗的人體血液進行測試，檢視現有抗體對抗病毒的效果。

研發得快 不如分配得當

證明疫苗對Omicron變種保護力不足，則可能要研發新疫苗應對。莫德納，輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）等藥廠已針對變種病毒進行研究。特別是採用mRNA技術研發製造的疫苗，輝瑞表示最快只需6星期就能生產出第一批針對新變種的疫苗。

莫德納表示，他們大約可以兩個月內完成新疫苗，並在3個月內獲得臨床測試結果。

若能在短短數週內完成新疫苗的研發，將可再創疫苗研發新紀錄。但藥廠仍要面對生產及分配的問題，變種病毒會在南非出現，其中一個主因是因為疫苗分配不均導致。愈是有病毒流竄的地方，愈容易出現變種病毒。若新疫苗再次成為富國的專利，在疫苗終於獲分配到非洲國家人民手中時，更新型的變種病毒恐怕會再次出現。