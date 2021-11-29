新冠肺炎｜何栢良憂Omicron流入社區　倡非洲抵港集中竹篙灣檢疫

南非變種病毒Omicron威脅全球，本港出現兩宗輸入個案後，港府要求從南非等8個國家返港港人需在竹篙灣檢疫中心隔離7日，才可轉到酒店完成餘下14日檢疫期。不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）對新措施表示奇怪，擔心檢疫酒店仍有漏洞仍未堵塞，病毒可能因此流入社區，倡21日均在竹篙灣檢疫。

何又提到通關安排，認為Omicron對香港與內地通關有一定影響，估計內地政府對涉及機組人員的豁免檢疫措施感到「唔放心」是最大障礙，相信港府要有適當讓步才能通關。



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憂檢疫酒店漏洞未堵塞 病毒從而流入社區

港府日前宣布，對非洲南部8個地區的非港人封關，而從這些地區抵港的市民則要先到竹篙灣檢疫中心隔離7日，才可轉到酒店完成餘下14日檢疫期。何栢良早上在港台節目《千禧年代》表示，有關安排「奇怪」，政府亦無詳細說。

倡全數21日在竹篙灣檢疫中心檢疫

他認為從這些地區返港的人數不多，「你轉嚟轉去本身涉及好多行政安排，亦對檢疫人士本身嚟講，未必係咁妥當」，又指檢疫酒店仍有漏洞未堵塞，建議政府安排有關入境入士全數在竹篙灣檢疫中心完成21日檢疫。

從這些地區（南非等）返港人數不多，你轉嚟轉去本身涉及好多行政安排，對檢疫人士本身嚟講亦未必係咁妥當。Omicron對香港與內地通關有一定影響，雖然本港具備條件與內地小通關，但有部分問題兩地未有共識，最大問題係內地政府對涉及機組人員的豁免檢疫措施感到唔放心。 港大感染及傳染病中心總監何栢良

何栢良料Omicron對中港通關有一定影響

被問到Omicron新變種病毒會否影響通關，何栢良認為，Omicron對香港與內地通關「有一定影響」，雖然本港具備條件與內地「小通關」，但仍有部分問題兩地未有共識，估計最大問題是內地政府對涉及機組人員的豁免檢疫措施感到「唔放心」，一旦病毒流入社區，即使是零星個案，亦可能會令病毒走到內地，導致多個省市大爆疫。

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他又指，Omicron在多個地方都有變異，憂慮會令疫苗成效大打折扣，意味着即使接種疫苗亦未必能防禦病毒，傳播鏈難以截斷，在預訪重症的成效亦可能會下降。惟他認為不代表不需打針，「始終疫苗有一定成效，就退一步，預防重症就算有一半成效，其實已經可以幫到好多人」。

生產新一代疫苗或須半年 促港府採取措施防範Omicron

他又指，本港有不少高風險人士因接收到錯誤資訊而拒絕打針，強調接種疫苗是預防病毒的最有效方法，而主要疫苗生產商有能力生產新一代疫苗，惟擔心有滯後，可能會達3個月至半年，正如針對delta的疫苗現時仍未獲審批，建議政府吸收應對delta的經驗，在此疫苗真空期間應採取措施防範Omicron。

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曾祈殷稱Omicron或削疫苗效用 促對機組人員施閉環管理

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦在商台表示，Omicron變種病毒的傳播力迅速，或會削弱疫苗效用，認為有必要加強「外防輸入」，避免新變種病毒流入社區，包括安排所有由南非及有Omicron變種病毒爆發地區抵港人士，在竹篙灣檢疫中心完成21日隔離檢疫。他亦促請政府收緊機組人員檢疫安排，包括實施閉環管理、取消豁免，強調政府要果斷決定。

與病毒共存易生變種病毒 曾祈殷：要再三思量是否可行

對於海外多個國家採取「與病毒共存」策略，曾祈殷認為此舉很容易令新變種病毒出現，有必要再三思量此策略是否仍然可行。他又指，市民亦應接種疫苗防疫，以及減少前往人多擠迫的地方等。