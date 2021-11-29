Omicron｜多國實施限制入境措施　封關當真有效阻止疫情擴散？

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種「奧米克戎」（Omicron）出現，多國對南非等正在流行的國家實施旅遊限制。南非總統12月28日發表聲明，批評各國做法欠缺科學根據。但自疫情爆發至今，封關及禁止入境已成為各國應對正爆發疫情國家的慣常做法，如此的入境限制是否真的有效果？



入境限制除了對入境人士強制檢疫外，更進一步的是禁止所有非必要的航班及旅客進入。新冠變種Omicron病毒被正式公布後，多國隨即對南非等正在流行或已發現病毒蹤影的國家地區，實施旅遊限制。如巴基斯坦在29日宣布，禁止香港航班入境。

圖為11月29日，馬來西亞吉隆坡國際機場，來自新加坡的旅客剛抵埗。（Reuters）

在新冠肺炎爆發前，全球近半世紀未曾試過如此大規模且持續的全球大流行。因此缺乏就實施旅遊限制的研究。目前大部分相關研究，都是在這次新冠疫情後才開始。

不少研究結果顯示，實施入境限制可在初期一定程度阻止病毒蔓延，但長遠而言並無作用。一份在2021年8月發表的研究報告，針對新冠疫情在2020年爆發初期，對韓國、新加坡、香港及台灣向多地疫情實施出入境限制後進行比較。各地實施時間先後不同，但在實施限制後均取得一定防疫成果。

不過隨時間發展，疫情依舊在上述4個地區散播，且在2020年中各地進行全球入境限制後，效果已遠不如最初只針對中國大陸實施入境限制來的理想。研究結論指出，實施出入境限制僅對控制疫情初期傳播有一定作用，要真正阻止疫情蔓延，還需看各地自己的防疫措施，與限制入境無太大關係。

醫學期刊《刺針》（The Lancet）10月一份研究報告，以數學模型模擬旅遊限制下的防疫效果，僅發現當疫情發生初期，且有大量境外人士入境的時候，實施限制才能起最大作用。長遠而言效果很有限。

而且，目前大部分入境限制都集中在航空業，針對旅客但不包括貨運，船運及陸路運輸。這些都是維持物資流通必須開放，所謂出入境限制並非「全境封鎖」。這些都可能成為漏洞，讓病毒有機會流進其他地區。

而當病毒流進地區後，有效的追蹤、隔離、與及社區的防疫警惕如佩戴口罩等才是控制疫情的關鍵。目前科學家普遍認為，單純的封關措施長遠而言無法阻止病毒最終流竄到其他地區，並且大規模擴散。