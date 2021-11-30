美國將加強關島與澳洲軍事基地建設　應對中國挑戰

美國將加強關島與澳洲等地軍事基地的建設，以應對中國帶來的挑戰。



據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國國防部一名高級官員11月29日表示，五角大樓將專注於在關島和澳洲建設軍事基地，以更好地為美國軍隊應對中國帶來的挑戰做好準備。

美國總統拜登（Joe Biden）2月上任後不久命令國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對全球態勢進行評估。奧斯汀於3月啟動了全球態勢評估。

2021年7月21日，美國國防部長奧斯汀在華盛頓五角大樓舉行的新聞發布會上發言。（AP）

這次審查屬於機密，但美國國防部一位高級官員提供了有關審查結果的一些細節。

這位高級國防官員說，印度-太平洋地區是一個主要的重點，因為奧斯汀強調「中國是美國國防部緊追不捨的挑戰（pacing challenge）」。

這位官員說，為了對抗中國，評估報告指示美國國防部加強「關島和澳洲的基礎設施建設」，並優先考慮「整個太平洋島嶼的軍事建設」，同時「為軍事夥伴關係活動尋求更大的區域准入」。

該官員說，全球態勢評估還指示美國國防部通過減少世界其他地區的部隊和裝備數量，更多地關注印度-太平洋地區，「使印度-太平洋地區的戰備狀況得到改善，活動增加」。

負責政策事務的美國國防部副助理部長卡琳（Mara Karlin）在11月29日的的新聞發布會上說，拜登「最近批准了」奧斯汀從全球態勢評估中得出的結論和建議。

卡林在新聞發布會上說，「在澳洲，你會看到戰鬥機和轟炸機的最新部署，你會看到地面部隊訓練和加強後勤合作，在更廣泛的印度洋-太平洋地區，你會看到，在關島、北馬里亞納群島聯邦和澳洲，一系列基礎設施得到改善。」

據《華爾街日報》報道，這份報告的非機密版本定於當地時間11月29日晚些時候公布。