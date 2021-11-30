印度神童小兒科？這占星大師400年前已「神預言」Omicron變種病毒

早在西元1566年離世的法國著名星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus），400多年前曾撰寫《諸世紀》（Les Propheties，又譯「百詩集」），書中內容多次成功預言歷史事件，讓他有「神鬼先知」一稱。而近日全球爆發新變種病毒Omicron（奧密克戎），竟有信徒再度於書中發現諾查丹瑪斯早已預言。



澳洲占星學家亞當斯（Jessica Adams）近日在論壇發表文章，她發現諾查丹瑪斯的《諸世紀》中，在1555年就曾提過變種病毒「Lambda」和「Kappa」。

而先前爆發了變種病毒「Delta」，高強度傳染力遍及全球，現在接着爆出「Omicron」，全部記載於書本中。

400年前已神準預言新冠病毒及其變種？諾查丹瑪斯還被指曾預言過法國大革命、911恐襲等（點圖了解更多）▼▼▼

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諾查丹瑪斯寫着「在雙魚座相遇的兩隻閃亮的魚」，這顯然是一個占星術線索，亞當斯找到1776年弗蘭斯蒂德 （John Flamsteed）繪製的雙魚座圖，發現這些線索藏在其中，因為新冠肺炎的變異株，具有相同的希臘字母名稱，Delta和Omicron都是雙魚座裏的星星。

亞當斯推測，當時諾查丹瑪斯似乎早已預知Delta和Omicron會接連爆發，不過為了避免自己被冠上巫術之名被制裁，才以雙魚座的隱晦方式記錄；事實上諾查丹瑪斯的《諸世紀》多次預言全球大事，包括法國大革命、美國911恐襲、美國前總統甘迺迪（Robert F. Kennedy）遇刺身亡等。

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